Nederlanders eten steeds vaker uit een maaltijdbox - en daar zit soms fles wijn en ontbijtje bij

Het gros van de maaltijdboxen is afkomstig van HelloFresh, in Nederland met ruime voorsprong de grootste leverancier. Het bedrijf bestaat tien jaar en laat met name de laatste twee jaar een onstuimige groei zien. Uit onderzoek van GfK blijkt dat in 2019 143.000 Nederlandse huishoudens maaltijdboxen bestelden bij HelloFresh, dat aantal is gestegen naar 345.000; dus een plus van ruim 200.000. In percentages uitgedrukt: 1,8 procent in 2019, tegenover 4,3 procent dit jaar.