Nederlanders niet massaal aan het hamsteren: ‘Geen enkele reden toe’

Nederlanders zijn niet massaal aan het hamsteren vanwege het coronavirus. Hoewel sommige mensen wel aangegeven voor de zekerheid flink wat extra boodschappen te hebben ingeslagen, hoeven we in ieder geval de komende weken niet te vrezen voor lege schappen in de supermarkten. Dat zegt Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

,,We zien geen gevallen van hamsteren”, vertelt hij. ,,We volgen de situatie op de voet, want natuurlijk is het nieuws dat het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd nog redelijk nieuw. Maar vooralsnog zijn mensen niet in paniek. Dat is in een land zoals Nederland ook helemaal niet nodig. Er is geen enkele reden om nu te gaan hamsteren.”

Supermarkten nemen vooralsnog dan ook geen maatregelen, zegt Jansen. ,,Het is voor hen niet noodzakelijk om nu al extra voedsel in te slaan.” Mochten mensen de komende dagen toch flink aan het hamsteren slaan, is dat in ieder geval voorlopig geen probleem. ,,Op de korte termijn is er geen tekort, want er is nog voldoende voorraad. Als de bonen op zijn, kun je gewoon erwten pakken. We hebben zoveel eten in Nederland.”

Extra bestellen

Vooralsnog heeft hij ook geen signalen gehoord dat mensen nu massaal hun boodschappen laten bezorgen. ,,Voor zover ik weet, is er nog geen schaarste aan bezorgmomenten. We zien nog geen pieken zoals bijvoorbeeld voorafgaand aan de kerstdagen.”

Picnic ziet stijging

Onlinesupermarkt Picnic zegt wel degelijk een stijging in de verkoop van bepaalde producten te zien. ,,Onder meer houdbare producten als aardappelpuree, blikgroenten en blikjes tonijn, maar ook producten als batterijen, waxinelichtjes en babyvoeding”, zegt een woordvoerder. ,,Het gaat niet om een lichte stijging, het wordt toch wel flink meer verkocht. Het begon gisteren, maar vandaag wordt er nog iets meer ingeslagen.”

De supermarkt heeft vanwege de stijgende vraag meer besteld bij leveranciers. Voorlopig is er nog voldoende voorraad en zijn producten nog niet uitverkocht. Ook leveranciers lijken nog niet in de problemen te komen, op producenten van desinfecterende handgel na. De gel wordt normaal gesproken amper gekocht, ‘maar de afgelopen dagen werden soms wel vier flesjes per klant besteld’, aldus de woordvoerder.

Limiet

De onlinesupermarkt stelt daarom een limiet in op de hoeveelheid zeep, desinfecterende gels en tissues die een klant kan bestellen. De klanten kunnen afhankelijk van het product maximaal één of twee stuks bestellen. De maatregel moet voorkomen dat een kleine groep mensen alle producten opkoopt.



Een woordvoerder van de Albert Heijn wil niet zeggen of mensen al zijn begonnen met hamsteren, maar zegt wel ‘te merken dat het Nederland bezighoudt’. ,,Dat zien we bijvoorbeeld aan de stijgende vraag naar bijvoorbeeld handzeep en zakdoekjes. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen actie als dat nodig is. Jumbo is om een reactie gevraagd, maar wilde niet reageren.

Toch ingeslagen

Onnodig of niet, sommige mensen gaan voor de zekerheid toch hamsteren. Eén van deze mensen is Jessica Buijtenhek uit Dordrecht, die gisteren flink wat extra boodschappen heeft ingeslagen bij de Lidl. ,,Het is niet dat ik bang ben voor het virus”, benadrukt ze. ,,Het is meer ter voorbereiding. Als het virus zich verder verspreidt en we zouden bijvoorbeeld twee weken thuis in quarantaine moeten, dan wil ik genoeg eten in huis hebben.”

Ze sloeg voornamelijk pasta, rijst, potjes groente en eten voor haar huisdier in. ,,Ik heb twee kinderen en een hond. Ik wil niet dat zij zonder eten komen te zitten. Ik wil gezond eten kunnen blijven koken voor de kinderen en wil dat de hond zijn blikvoer heeft. Brokken hebben we altijd wel in huis.”

Opgeslagen in emmers