Nee Ashley, je baby mag echt nog geen patat (en ook geen frikandel)

Tiener Ashley peuterde zelfs de slablaadjes tussen haar hamburger vandaan. Ze bedoelde haar vraag serieus. ,,Ik denk dat een grote groep mensen niet weet wat verstandig is om aan kinderen te geven’’, aldus de zegsman van het Voedingscentrum. ,,Vanaf 6 maanden kun je kinderen laten wennen aan vaste voeding en vanaf een jaar of 1 kun je de overschakeling maken.’’



Dan nog is het oppassen geblazen, vindt de woordvoerder. ,,Wie op jonge leeftijd overgewicht heeft, loopt nog meer kans op welvaartsziekten als diabetes, bepaalde typen kanker en hart- en vaatziekten dan wie op latere leeftijd te dik wordt.’’



Laat kinderen daarom niet te veel eten, waarschuwt De Vries. ,,Het klinkt vrij streng maar kinderen tot een jaar of 9 hebben niet zoveel calorieën nodig. En zelfs daarna zijn onze porties veel te groot. Laat kinderen geen grote stukken taart eten of grote koeken. Een hapje om te proeven kan wel, maar kinderen hebben nog niet de lengte en omvang voor zulke hoeveelheden.’’



