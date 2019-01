Nick Bugter uit Elden wint Nieuwjaars Wijnquiz

ELDEN - Master of Wine Cees van Casteren schrijft wekelijks over wijn in De Gelderlander. Ter gelegenheid van zijn 500e column organiseerde hij een Nieuwjaars Wijnquiz die op 27 december in de krant en op de site stond. Liefst 261 wijnliefhebbers bogen zich over de 27 pittige meerkeuzevragen. Slechts één deelnemer had alle vragen goed: Nick Bugter uit Elden.