Nicolaas Klei ging van maat xxxl naar medium: ‘Minder schransen en meer wandelen’

Ik had natuurlijk weleens horen mompelen over het bestaan van calorieën, over mensen bij wie de stoel om de heupen blijft hangen als ze opstaan, krantenberichten dat een deel van de gevel moest worden gesloopt om het walrusvormige lijk het huis uit te takelen, maar ze zeggen zoveel, en het vet van de worstjes en de paté en rillettes en terrines en nog zo wat Franse cultuur die ik at was afkomstig van blije varkens, en moet je zien hoe gezond die zijn, en bovendien werd dat vet gesmoord in de alcohol, zuren en tannines van de lichtvoetige puurnatuurwijnen die ik er bij dronk, terwijl de alcohol, voor zover die al kwalijk zou zijn, geabsorbeerd wordt door dat blije spek, dus veel gezonder kun je niet leven, zeg nou zelf.