Nicolette van Dam niet blij met winnen Gouden Windei voor misleidende groentesnoepjes

Foodwatch nomineerde drie producten voor de verkiezing van het Gouden Windei 2021. Naast Let’s Yummy Veggie Candy waren dat Conimex kroepoek in een duurzame verpakking en Knorr’s Poké Bowl met lekker veel groente. Iedereen kon afgelopen maand stemmen via de website van Foodwatch en het publiek was duidelijk: Let’s Yummy Veggie Candy kreeg 70 procent van de stemmen.



Foodwatch-directeur Nicole van Gemert vindt het teleurstellend dat Van Dam de prijs niet zelf in ontvangst wilde nemen. Van Dam liet wel weten dat ze niet blij is. ,,Ik heb het Gouden Windei gewonnen en dat is natuurlijk nooit onze ambitie geweest met Let’s.” Volgens de actrice is het soms moeilijk om voldoende groente en fruit te eten. Ze bedacht de groentesnoepjes om het hele gezin op een verrassende en speelse manier kennis maken met groente en fruit.



Van Dam vindt het toekennen van de prijs dan ook ‘niet juist’, laat ze via haar management weten. De beschuldiging dat Let's groente en fruit gebruikt om het imago van ongezonde producten op te poetsen, is ‘verre van juist’. ,,Hoewel Foodwatch van mening is dat groente en fruit gebruiken een valse marketingtruc van ons is, zijn wij ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediënten zijn om heerlijke producten te maken”, laat ze aan Foodwatch weten.