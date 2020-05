Niet meer te koop in de supermarkt: waar zijn de kleine eierdozen gebleven?

Wie regelmatig een eitje tikt, merkt er niks van. Maar mensen die alleen wonen of nauwelijks eieren consumeren, hebben het waarschijnlijk al ontdekt: in de meeste supermarkten worden niet langer doosjes met 4 eieren verkocht.

Alleen verpakkingen vanaf 6 eieren zijn nog in de winkels van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi verkrijgbaar. Volgens een woordvoerster van AH heeft het te maken met de coronarichtlijnen. ,,De fabrikant die de doosjes maakt, heeft meerdere productielijnen. Bij de lijn voor de kleinste dozen bleek dat het personeel niet de ruimte heeft om 1,5 meter afstand te houden. Als je bij wijze van spreken met tien man aan een productielijn staat om doosjes te vouwen en te bestickeren, dan kun je er niet zomaar vier tussenuit halen. Dus wij verkopen voorlopig geen kleine eierdozen meer.’’

Stilgelegd

Verpakkingsfabrikant Huhtamaki in Franeker is gespecialiseerd in eierdozen en bevestigt dat er geen kleine verpakkingen meer worden gemaakt. ,,We hebben onze kleinste productielijn inderdaad tijdelijk stilgelegd. Onze medewerkers stonden hier te dicht op elkaar, dus we moesten wel. Bij de grotere verpakkingen van onder meer 6 en 10 eieren konden we het productieproces wel volgens de richtlijnen inrichten. Die grotere verpakkingen worden ook veel meer verkocht. Dat zijn onze snellopers’’, aldus een medewerker van Huhtamaki.

Het van oorsprong Finse bedrijf produceert tussen de 8 en 10 miljoen eierdoosjes per jaar. ,,We leveren niet alleen aan Nederlandse bedrijven, maar zijn wereldwijd actief. Dus ook in veel buitenlandse supermarkten kun je momenteel geen kleine eierdozen kopen. We maken voor niemand een uitzondering.’’

Dikkere omelet