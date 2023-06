Nieuwe plantaardige bitterbal gelanceerd in Groningen: ‘Dit is belangrijk voor de hele wereld’

Dinsdag is een nieuwe plantaardige bitterbal gelanceerd tijdens het landelijke congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer dan 2500 burgemeesters en wethouders uit heel Nederland mochten als eerste proeven van de nieuwe ‘eiwitbal’ tijdens een borrel op de Groningse Zernike Campus en op de Nieuwe Markt in Groningen.

De snack is een gezonder en duurzamer alternatief voor de gewone bitterbal en komt voort uit een samenwerkingsproject tussen diverse Groningse instellingen en gemeentes. De ‘eiwitbal’ of ‘eiwitterbal’ is volgens de makers ontstaan op ‘de innovatietafels’ van de Campus Groningen, maar moet uiteindelijk landelijk op de borrelplank terechtkomen.

Met de eiwitrijke snack hopen de makers namelijk een ‘mooie en lekkere manier’ te hebben gevonden om van dierlijke naar plantaardige eiwitten over te stappen. De eiwitbal heeft een krokante korst van pompoenpitten en zit boordevol aardappelen, graan en veldbonen uit Groningen. Volgens een woordvoerder van de Campus Groningen beklijft vooral de smaak van de bonen. ,,Je moet het echt als een nieuwe vegetarische snack zien, het is niet gemaakt om de bitterbal na te bootsen.’’

Snack van de toekomst

De smaak is echter niet voor iedereen doorslaggevend. ,,Voor mij is het belangrijk dat die bal van het Groningse land komt. Eten is ook emotie’’, zegt Erich Wünker, wethouder Economische Zaken van de gemeente Oldambt.

Zijn collega Kirsten de Wrede, wethouder eiwittransitie van de gemeente Groningen, deelt zijn mening. ,,Ik ben er supertrots op dat we deze eiwitbal in Groningen hebben ontwikkeld.’’ Volgens De Wrede is de lancering niet alleen van waarde in de regio. ,,Dit is belangrijk voor de hele wereld. We moeten met zijn allen toe naar een gezondere en duurzamere manier van het telen van voedsel.’’

Ook Wünker verwacht dat dergelijke nieuwe voedselvormen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. ,,Dit is echt een voorbeeld van het eten van de toekomst. Meer plantaardig, duurzamer en gezonder.’’

In de nabije toekomst zal er eerst nog even doorgewerkt moeten worden aan de ontwikkeling en marktintroductie van de plantaardige snack, vertelt de woordvoerder van de Campus Groningen. ,,Het is de bedoeling dat we de eiwitbal uiteindelijk landelijk gaan introduceren, maar we blijven er natuurlijk trots op dat de snack uit Groningen komt.’’

Bezoekers van het congres proberen een eiwitbal te bemachtigen. © Jan Buwalda.

