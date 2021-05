Nieuwste Nespresso-machine en cups getest: helaas wéér te weinig koffie

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test topbarista Rob Clarijs de nieuwste Nespresso-koffiemachine samen met de nieuwe capsules.

Het ene kopje koffie is het andere niet, maar wat nou écht lekkere koffie is, is heel persoonlijk. De meeste liefhebbers zijn het erover eens dat verse bonenkoffie, het qua smaak en jeu wint van je eigen machine. Die twee moet je dan ook niet te veel vergelijken, vindt Rob Clarijs, Coffee master (een soort olympische spelen onder de koffiewedstrijden) en oprichter van De Zeeuwse Branding.

Hij probeert de nieuwste automaat van Nespresso: de Vertuo Next, die voor meer dan 50 procent uit gerecycled plastic bestaat (prijs: vanaf 149 euro). Samen met de automaat komen nieuwe cups; Carafe pour-over capsules, goed voor karaf met 535 milliliter koffie én Peru Organic, de eerste biologische koffiecups van Nespresso.

Clarijs noemt Nespresso een grondlegger. ,,Een partij die mensen kan ‘opvoeden’ als het om koffie gaat.’’ Hoewel hij het goed vindt dat een grote speler als Nespresso zich bekommert om de toekomst van onze wereld, is hij niet bepaald onder de indruk van de koffie.

Volledig scherm De Nespresso Vertuo Next machine samen met de karaf, passend bij de Carafe pour-over koffie. © Nespresso

Zuinig

De nieuwe capsules bevatten duidelijk meer koffie dan de eerste generatie cups van Nespresso. ,,Dat is een voordeel, want je hebt genoeg koffie nodig om een goed kopje koffie te zetten. Met één theezakje kun je immers geen zwembad aan thee zetten’’, illustreert Clarijs.

,,Bij de Carafe pour-over capsules heb ik 18 gram gewogen, en bij Peru Organic 7,5 gram koffie.’’ Even ter vergelijking: in de eerste generatie Nespresso-cups zit gemiddeld maar zo’n 5 á 6 gram gemalen koffie per capsule. ,,Nespresso staat erom bekend de grens op te zoeken qua volume koffie wat je uit een cupje kunt halen. Toegegeven, dat is helaas bij veel cups voor thuisgebruik het geval.’’

Toch is het zuinig. Zeker omdat je met de Carafe pour-over capsules een hele kan aan koffie moet vullen (535 ml). ,,Ik weet: het is appels met peren vergelijken, maar een gemiddeld recept in de wereld van verse bonen bevat 60 gram koffiebonen per één liter water.’’

Slap

De lage dosering koffie zorgt niet alleen voor een slap bakkie, maar ook overextractie. Dan is de verhouding tussen het water, de koffie, maalgraad en de doorlooptijd niet in balans. Het resulteert in een bittere smaak. Clarijs vindt de Carafe pour-over daarom vies. ,,De smaak? Paracetamol, sigaretten en ergens in de verte wat tonen chocolade.’’ Als hij met de nieuwe capsule echter een espresso maakt is hij verrast. ,,Eerlijk: niet slecht.’'

Van de Peru Organic, de eerste biologische koffie van Nespresso, had hij hoge verwachtingen. ,,Helaas wel maar 7,5 gram koffie per capsule, maar daar laat ik me niet door afleiden. Ik heb weleens capsules van Nespresso geproefd met 5 gram, die prima smaakten.’’ Dan is de balans wél in orde, en is er geen sprake van overextractie. Maar ook deze valt tegen. ,,Ik vind de smaak te scherp en notig, als onrijp fruit. Máár dat is mijn mening’’, nuanceert hij.

Oud

Een uit het oude assortiment; Nespresso Giornio, die hij toevallig ook proeft, is niet fraai, maar komt als best uit de test. ,,Met tonen van havermout en melkchocolade. Helaas smaakt die wel wat slap, dat komt omdat het 230 ml koffie is dat met 13 gram gemalen koffie is gezet.’’

Jammer, vindt Clarijs. ,,Ik had zó gehoopt dat Nespresso met zijn nieuwe machine en capsules koffie naar een hoger niveau zou tillen. Ik vind het vooral zonde dat ik geen vooruitgang proef in de smaken die uit de machine komen. Echt niet iedereen hoeft zo’n koffienerd als ik te worden, maar ze hadden meer kunnen doen.’’ Overigens vindt hij de machine en de karaf erg mooi. Dat mag ook gezegd worden.

Wat vinden jullie van Nespresso-koffie? Praat mee!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Zin in lekker koken en eten? Doe inspiratie op met onze video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.