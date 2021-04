Nijmegenaar gaat slakken kweken met snij-afval van horeca: ‘Fruit en sla eten ze het liefst’

Ook Plus geeft kippen beter leven: ‘Ze kunnen weer een beetje meer kip zijn’

15 april Supermarktketen Plus stapt voor de verkoop van kip over op het Beter Leven-keurmerk. Kippen met één Beter Leven-ster krijgen meer ruimte en daglicht in de stal. Ze groeien langzamer in een gezonder tempo, meldt Anne Hilhorst van Wakker Dier.