Nooit in de rij maar ook niet gezellig bij de Chinees 2.0

Koken & eten Diëtiste keurt premium-ontbijtgra­nen. 'Soms zelfs meer suiker dan in Oreo-koek­jes'

29 september Met extra ingrediënten als een snuifje zout en appel of superbessen wurmen de premium-ontbijtgranen zich steeds prominenter in de winkelrekken. Maar zijn die beduidend duurdere muesli en granola ook daadwerkelijk gezonder? Op onze vraag wentelde diëtiste Iris Daems zich in deze chique granen. ,,Dit blijft een slecht ontbijt.''