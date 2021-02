Nu we ze volop eten: alles wat je moet weten over paaseitjes

Hoeveel paaseitjes eten we jaarlijks?

Het is al een wat ouder onderzoek, maar volgens een onderzoek dat warenhuisketen Hema in 2017 uitvoerde onder 1.051 Nederlanders ouder dan 18, eten we in de periode rond Pasen gemiddeld 47 paaseitjes. Al is de kans dat we er meer eten, véél groter. ,,Omdat ze allemaal verschillende kleurtjes hebben en anders smaken, wil je eigenlijk alle kleuren proeven, waardoor je er meer van eet”, verklaart Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Universiteit Amsterdam. ,,Paaseitjes zijn ook ontzettend verleidelijk, omdat het kleine hapjes zijn die je makkelijk tussendoor eet. Tel daar bovenop dat er op veel werkplekken en bij mensen thuis een gevulde schaal staat en je begrijpt dat mensen er veel van eten.”

Welke eitjes zijn de grootste caloriebommen?

Donkere chocolade is het gezondst. Een paaseitje van pure chocolade - gemiddeld 7 à 8 gram - bevat zo’n 40 calorieën. Voor een eitje van melkchocolade is dat 45 calorieën, net als de witte variant. Paaseitjes met praliné- of notenvulling doen het ‘slechter’, met gemiddeld 52 calorieën. Een likeureitje bevat dan weer 37 calorieën. Ter vergelijking: een pak friet met mayonaise bevat 1.100 calorieën, en een appel 60 calorieën. Een snel rekensommetje leert dat je al snel 150 paaseieren moet eten (of een kleine 7.000 extra calorieën) om één kilo bij te komen. Dagelijks één of twee eitjes pure chocolade is zelfs gezond ‘vanwege de goede voedingsstoffen’ en ‘het gunstige effect op hart- en vaatziekten’. Maar zoals voor alles geldt wel: eet met mate.

Welke smaak is het populairst?

Melk, wit en puur blijven de drie populairste smaken. Volgens Hema grijpen jongeren het vaakst naar melk- en witte chocolade. Ouderen kiezen vaker voor fondant. Bij chocolatier Valentino merken ze dan weer dat vooral praliné - met 50 procent hazelnoot - het vlotst over de toonbank gaat. ,,Omdat ook kinderen die het lekkerste vinden”, klinkt het. Bij Albert Heijn zijn bij de paaseitjes melk, wit en puur nog altijd de populairste smaken (in deze volgorde). Daarnaast groeit het aandeel mixzakjeseitjes de laatste jaren ook sterk, zo meldt de woordvoerder. ,,Als nummer vier en vijf hebben we de paaseitjes praline crunch en karamel zeezout die winnen aan populariteit.



In de Hema-enquête zei 64 procent open te staan voor een andere smaak. Hema verkoopt dit jaar drie nieuwe soorten: eentje met hagelslag, een vegan variant een heel bijzondere: melk met zure mat én knettersuiker. Volgens het warenhuis ‘de ideale combinatie tussen een fris zuurtje, een lekkere zoete crème en een explosie van gevoel in de mond’. Jumbo heeft ook drie nieuwe smaken: melk speculoos, wit macaron en melk pretzel. ‘Probeer daar maar eens vanaf te blijven’, schrijft Jumbo daarover op de site.

Hoe kies je het juiste eitje?

Elk paaseitje heeft z’n eigen kleur, alleen komen die kleuren niet bij alle merken overeen. Pure chocolade zit meestal in een rood papiertje (maar soms ook in een donkerblauwe), een melkchocolade eitje is blauw omwikkeld, witte eitjes hebben vaak een geel kleurtje, en praliné-eitjes zijn meestal paars verpakt. Al hanteren sommige supermarkten hun eigen kleurencode om het kiezen nog wat spannender te maken.

Hoe bewaar je chocolade-eieren het best?

Chocolade blijft het best bewaard bij een constante temperatuur. Die ligt idealiter tussen de 15 en 18 graden Celsius. Bewaar paaseieren niet in de koelkast, maar wel op een koele en donkere plaats en in een afgesloten doos, omdat chocolade snel geurtjes opneemt. Slaat chocolade wit uit, dan is deze te veel blootgesteld aan temperatuurschommelingen. De chocolade wordt eerst te warm, waardoor de cacaoboter smelt. Wanneer de chocolade daarna weer afkoelt, stolt en kristalliseert de boter. Die kristallen leggen een witte waas op het goedje. De chocolade ziet er dan wel minder ‘vers’ uit, ze is nog perfect te eten. Pure chocolade of fondant kan langer worden bewaard dan witte- of melkchocolade - tot zo’n anderhalf jaar.

Hoe groot is het grootste paasei ter wereld?

Maar liefst 7500 kilo zwaar, 8,5 meter hoog en 6 meter breed. Zo groot is ’s werelds grootste paasei. Of beter: wás. Want dit chocolade gevaarte werd uiteindelijk in 2015 door 50.000 lekkerbekkende Argentijnen opgegeten, nadat 27 bakkerijen twee weken non-stop in de weer waren om voldoende chocolade te maken. Belgen deden ooit ook een gooi naar de titel. Dat gebeurde in 2005. Arbeiders lijmden toen 525 uur lang 200.000 blokjes chocolade aan een houten skelet op de Markt van Sint-Niklaas.

Hoeveel weet jij van Pasen? Test hier je kennis.

