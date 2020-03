Obesitaschirurgen zijn stigma beu: ‘Onze patiënten zijn geen zwakkelingen’

Meest gehoorde vooroordeel over dikke mensen? Mireille Serlie, internist aan het Amsterdam UMC, kan hem zo uit haar mouw schudden ,,Afvallen is een kwestie van wilskracht.” Ze lacht een beetje schamper. ,,Was het maar zo mooi.” Serlie maakt er haar dagtaak, of liever gezegd levenswerk, van om het tegendeel te bewijzen. In de afgelopen jaren ontdekte ze dat het brein van dikke mensen er daadwerkelijk anders uitziet en onbewust om méér en méér eten vraagt voor het tevreden is gesteld.



Serlie is één van de wetenschappers die de nieuwe campagne van harte onderschrijft. Een groep van obesitaschirurgen en wetenschappers doet vandaag – op wereld obesitasdag - een oproep om minder snel te oordelen over mensen met ernstig overgewicht. Obesitas is géén persoonlijke keuze, zeggen zij.