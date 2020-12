Ode aan het kleine kerstdiner in lockdowntijd: deze recepten bieden veel troost

De boodschappen voor dit diner zijn niet moeilijk. Alles is in doorsnee winkels verkrijgbaar, alleen voor het wild moet u naar de wildpoelier. Dagen in de keuken staan, hoeft zeker niet, want met een middag kokkerellen ben je een eind. Dit diner is een volwaardige kerstmaaltijd voor vier personen. Als u meer uitbundigheid wenst, kunt u met gemak een gang toevoegen; gerookte vis vooraf en een lokale kaasplank voor de taart bijvoorbeeld. Wijn bij het diner De altijd enthousiaste wijnmeester Ronnie Brouwer, sommelier bij sterrenzaak De Kromme Dissel, voorziet de gerechten van wijnsuggesties.