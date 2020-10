Oh là là! Bistrot du Bac brengt Franse klassiekers en romantiek bij je thuis

Koken & eten Boswachter Mari waarschuwt: paddenstoe­len plukken is in veel bossen verboden

20 oktober Het is herfst en dat betekent een overvloed aan wilde paddenstoelen. Ieder najaar trekken liefhebbers dan ook massaal het bos in om de schimmels te zoeken én te plukken. Wat velen alleen niet weten, is dat dat in veel bossen niet is toegestaan. Tijd dat hobbyplukkers zich daarvan bewust worden, vindt boswachter Mari de Bijl.