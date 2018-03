Olaf uit Nijmegen is beste barista van het land: 'Spa Blauw maakt veel verschil'

Deze ochtend heeft hij nog geen koffie op. Straks misschien. Olaf Boom is geen man van sloten koffie op een dag, ook al werkt hij bij het Nijmeegse koffiecafé First Things First. Maar als de Nijmegenaar een bakkie zet, dan is het met aandacht. En met de goede bonen. Boom mag zich sinds dit weekeinde Nederlands kampioen filterkoffiezetten noemen. Ja, filterkoffie. Vergeet dure espressomachines, vergeet George Clooney met zijn koffiereclame Nespresso, what else . Olaf Boom is van filterkoffie en het ouderwetse water opschenken. Hij gebruikt vers gemalen bonen, daar begint het mee. Bonen uit Kenia, gebrand bij Blommers uit Nijmegen. Ook heel belangrijk: het juiste water. Geen kraanwater, zegt hij.

Natrium

Wat volgt, is een lesje over magnesium en natrium, over zuur en zoet, over bloomen en ontgassen. Pratend met Olaf Boom lijkt koffiezetten soms op scheikunde. Niet toevallig, want Boom is behalve kampioen filterkoffiezetten óók afgestudeerd fooddesigner. Tijdens zijn opleiding aan de HAS in Den Bosch leerde hij alles over voedsel en productontwikkeling, maar ook over moleculaire veranderingen in allerlei (kook)processen. Kortom: dat water met de juiste hoeveelheid magnesium en natrium stelt hij dan ook zelf samen. Voor de thuiskoffiezetter die dat te veel gedoe vindt: ,,Spa blauw, dat maakt al een groot smaakverschil.'' Het water opschenken vergt ook nog een vaardigheid. Dat moet je niet te onstuimig doen om oncontroleerbare turbulentie te voorkomen. Het is een kwestie van rustig doorschenken.