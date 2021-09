Oliebollenbakkers krijgen extra maand: ‘Dit wordt onze grote redding’

Toen Richard Visser, de bekende oliebollenkoning van Rotterdam, eerder deze zomer in een zwembad dobberde, was het maar zelden écht rustig in zijn hoofd. ,,Je zit toch te denken, te rekenen. Hoe gaat het met die nieuwe appeltjesschiller? Wat moeten we aan de lekkage in de kraam doen? Hoe gaan we om met de hoge prijzen? Je kan het niet loslaten.”