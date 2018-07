'Onder welke naam mag ik u verwelkomen?'

Koken & eten Topkok geeft tips om verspil­ling tegen te gaan

7 juli We zijn wat we eten, dus wat we eten moet veilig zijn en van hoge kwaliteit, vindt Heinz Beck. Zijn restaurant La Pergola heeft drie sterren van Michelin en voor The Food and Agriculture Organization (FAO) vertelt hij hoe je voedselverspilling kunt tegengaan.