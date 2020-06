Ondernemer over coronatoeslag: ‘Ik nodig klagers uit zelf een restaurant te runnen in deze tijden’

Vanaf 1 juli stoppen de drie restaurants in Antwerpen met de coronatoeslag. ,,We hebben besloten vanaf 1 juli de coronaboxen niet meer te gebruiken, maar de tafels weer gewoon te dekken zodat we langzaam maar zeker terug kunnen naar het normale leven in de restaurants. Daardoor hoeven we ook geen coronatoeslag meer te vragen.”



In de tussentijd kwamen er zo’n 5000 bezoekers in de drie restaurants, met tien klachten tot gevolg. ,,Er zijn altijd mensen die zeuren, maar ik nodig hen uit om een restaurant te runnen in deze tijd", aldus Van der Borght. ,,Ik vind dat er wat meer respect mag komen voor de horecasector, wij proberen vanuit een zeer moeilijke toestand ons hoofd boven water te houden. Twintig procent van de faillissementen valt in de horeca, maar dat is iedereen precies al vergeten.”