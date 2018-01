Ontbijten met pannenkoeken kan ook zo!

Frisse Start quizmaster: hoeveel ruimte heeft een biologische kip die binnen zit?

19 januari In de maand januari maken we een Frisse Start. Hierbij willen we bewuster eten, maar vooral blijven genieten. Test je kennis over voeding door onze Frisse Start-quizvragen te beantwoorden. Vandaag: hoeveel biologische kippen van drie sterren leven er op een vierkante meter ruimte? Is dat er één, zijn dat er drie, zes of negen?