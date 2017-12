Onvervalst Italiaans bij Da Claudio in Huissen

Patron Claudio schenkt de Italiaanse zon in je wijnglas en schaaft met witte handschoenen de truffel en Parmezaanse kaas over je bord. Huissen boft maar.

Met een wit stoffen handschoen lepelt Claudio het zachtgekookte eitje over het bord pasta.

Mengen en genieten

Het grote stuk Parmezaanse kaas gaat een paar keer flink over de rasp en als ultieme smaakmaker komt daar de zwarte truffel onder de glazen stolp vandaan. Een gouden combi, zo'n ei en truffelschaafsel. ,,En nu een beetje mengen en genieten’’, voegt hij met onvervalst Italiaans accent toe.

Restaurant Da Claudio op de Markt in Huissen is sinds een paar weken heropend na een grondige restyling.

Elegant

Het restaurant is groot, maar door de verschillende sferen in inrichting voelt het niet massaal. Aan het begin van de zaak eten mensen een pizza, wat verder naar achter zijn de tafels met linnen gedekt, waardoor het uitnodigt tot langer tafelen. Elegant, is denk ik het juiste woord. Net als de patron die in gilet en met glimlach iedere gast welkom heet. Uitermate fijn, net als de mierzoete Italiaanse muziek. De chiantiflessen in rieten manden zijn al lang passé, maar die muziek hoort er gewoon bij.

Na het aperitief, geserveerd met een amuse en smakelijk brood met knoflookboter van het huis, eet ik een timbaal van zalm. Deze klassieker van de antipasti freddi is lauwwarme zalm, gevuld met een dikke saus van ricotta, courgette en Noorse garnaaltjes. Juist doordat de zalm iets warm en rokerig is, maar het geheel niet te zout, is het een heerlijk zalvend en zacht gerecht. Het is af, ware het niet dat mij een zacht kwarteleitje was beloofd. Die is de keuken vergeten, maar had het waarschijnlijk nog meer smeuigheid en wat originaliteit gegeven.

Porchetta, gegrild en gekruid varken, is het hoofdbestanddeel van het voorgerecht van mijn gast. Het vlees is vet en kruidig, de artisjok is gegaard met knoflook en de paddenstoelen zijn kort gebakken. De kleine uitjes, die zijn ingelegd met rode- wijnazijn, zijn een frisse en zure tegenhanger.

Levendig

We zijn vroeg op de avond, maar de koks in de keuken, allemaal in strak zwart shirt met kort mouwen, zijn al druk in de weer en hebben ondertussen een boel gezellige praat met elkaar. Je hoort af en toe de inhoud van een pan borrelen of een gerecht in de boter sissen en tussendoor komen mensen pizza's afhalen. De levendigheid past hier. We zijn op een druilerige donderdagavond in Huissen, maar het voelt toch als een stukje Italië.

Ik eet als hoofdgerecht mooie stukken ossenhaas met een saus, gemaakt van frambozen, honing en balsamico. De saus heeft meer zuur dan zoet van het fruit en de azijn en heeft de perfecte dikte. De combinatie van het vlees en de saus is fraai, maar deze walnoten passen echt niet. Die geven een bitter en droog accent aan de hap in je mond.

Mijn gast kijkt heel gelukkig. Allereerst door het glas wijn dat is geschonken, een amaranta, die smaakt naar kers. Het past prachtig bij de brasato di manzo, een runderstoof. Het vlees is heel langzaam gegaard en boterzacht maar heeft nog wel genoeg structuur. Soms is een stoofpot een natte bende, maar dit gerecht heeft precies de juiste gebondenheid door het meestoven van de wortel, bleekselderij, ui en tomaat. Onder het vlees ligt een puree van zoete aardappel. Het torentje van paprika en courgette dat aan tafel op beide borden wordt gelegd, is fraai voor de beleving en het oog, maar heeft niet veel smaak.

Charmes

Het is inmiddels later op de avond, en het achterste gedeelte van het restaurant zit helemaal vol. Opmerkelijk is dat er slechts drie mannen in de zaak zitten, en zeker dertig vrouwen. Misschien is het toeval of kwam de Huissense vrouwenbeweging net daarvoor bij elkaar. Maar ik wil liever geloven dat het Claudio's charmes zijn. Met ongekende flair schept hij, weer met handschoenen aan, de pasta uit een schaal op de borden van een gezin.

We gaan naar het slot: tiramisu, vers uit eigen keuken. Waar je bij menig ander restaurant hoopt op verrassende desserts, gaat het bij de Italiaan toch eigenlijk alleen maar om deze. Bij Claudio is de portie enorm, maar na de eerste hap weet ik dus waarom. Deze tiramisu heeft van alles precies genoeg. Niet te veel marsala zodat de bodem helemaal nat is, maar wel genoeg om het te proeven. Niet te veel cacaopoeder zodat het vervelend eet en het bitter smaakt, maar net genoeg voor die chocoladesmaak. En ook losgeklopt ei met mascarpone, en lange vingers. Hij is gevonden, de perfecte tiramisu.

Conclusie