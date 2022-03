Oorlog vergroot angst voor mondiale voedselcrisis

Is de wereldwijde voedselzekerheid in gevaar? Komt er een nieuw voedseloproer, zoals met de Arabische Lente in 2011? Het zijn vragen die landbouwexpert Nout van der Vaart van hulporganisatie Oxfam Novib en zijn collega’s erg bezighouden. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne praten ze elkaar dagelijks bij over de actuele stand van zaken. Hun zorgen groeien met de dag. Hoewel de klap naar verwachting voorlopig kan worden opgevangen.