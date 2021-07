Op het terras van dit restaurant in Alphen is het net alsof je op Ibiza bent

Het voormalige kindertehuis van de Martha Stichting heeft heel wat leed gezien, zo bleek onlangs maar weer eens. In het bijbehorende badhuis vestigde zich vervolgens eind jaren zeventig ‘de sociëteit voor jongvolwassenen ’t Blikkie’. Die wist een poos de sluitingstijd van de horeca - destijds 01.00 uur - illegaal een paar uur op te rekken totdat de sterke arm daar een eind aan maakte.



Sinds een paar decennia biedt het monumentale pand onderdak aan onder meer een restaurant. Eerst getooid met de naam Alfred’s Diner, toen ingekort tot Alfreds en nu Senzaa geheten. Overigens is de vorige naam nog overal zichtbaar. We zitten op het terras, maar nemen even een kijkje in de eetzaal binnen. Daar is het een puinhoop. Waar moet je zitten als het slecht weer is, vragen we ons vertwijfeld af.