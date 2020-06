Op pizza's en chocoladerepen van Nestlé is straks precies te zien hoe (on)gezond ze zijn

Het voedingswarenbedrijf Nestlé maakte vandaag bekend dat ze voedselkeuzelogo Nutri-Score, waarop makkelijk te zien is hoe (on)gezond een product is, als universele maatstaf van zijn voedingswaren wil gaan gebruiken. Italianen zijn daar helemaal niet blij mee.

Wereldwijd gaat Nestlé voedselkeuzelogo Nutri-Score invoeren bij meer dan zevenduizend producten. Het logo gaat gelden als universele maatstaf, zo maakt het bedrijf vandaag bekend. Desnoods door een motie in te dienen bij de Europese Unie. Nutri-Score helpt consument bij het kiezen in de supermarkt.



In een oogopslag zie je hoe een product scoort: de letters (A tot en met E) en kleuren (groen tot rood) geven aan welke voedingswaarde een product heeft. Het nieuwe logo komt ook op de KitKat, Rolo, After Eight en Caramac, net als op de pizza's en de Maggi-bouillonblokjes en -sauzen.

Marco Settembri, directeur van Nestlé regio Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika, werkt al meer dan dertig jaar bij het bedrijf en ziet met Nutri-Score talloze mogelijkheden. ,,Door de coronacrisis hebben we goed moeten kijken naar de beschikbaarheid van eten en drinken, maar ook naar de gezondheid ervan. We moeten nu als bedrijf aan de slag met onderwerpen als klimaat, overgewicht en duurzaamheid. Om meerdere problemen samen aan te pakken hebben we besloten om de wetenschap achter Nutri-Score te gebruiken en het bij de Europese Unie aan te bieden als universele maatstaf.”

Sommige voedselwa­ren zullen helaas niet vatbaar zijn voor verande­ring, zoals pure koffie Marco Settembri, Directeur Nestlé, regio Europa, Midden-Oosten en Zuid-Afrika

Typisch Italiaanse lekkernijen krijgen straks een lage waardering in Nutri-Score.

Pizza’s

Settembri ziet Nutri-Score als een hulpmiddel om consumenten te helpen met kiezen en koken. ,,Na een samenwerking van meer dan vijftien jaar is het nu tijd voor een grote uitbreiding en herformulering.”

Ook al zou het voedselwarenlogo volgens Settembri mensen motiveren gezonder te eten, toch zijn er veel kritieken op Nutri-Score. Zo heeft de Italiaanse regering bij de Europse commissie een motie ingediend voor het gebruik van een ander logo omdat het traditionele Italiaanse etenswaren, zoals olijfolie, Parmezaanse kaas en parmaham, slechte cijfers geeft omdat er veel zout en vet in zit. Zo zouden bijvoorbeeld ook sommige pizza’s een ‘B’ kunnen hebben volgens Nutri-Score en dus gezonder zijn dan een thee met een ‘C-score’.

De uitslag van een voedingsmiddel wordt namelijk met een bepaald algoritme bepaald. Die kijkt hoeveel suiker, zout, (verzadigd) vet, eiwitten, vezels, groente, fruit, noten, peulvruchten en calorieën een product bevat. Hierbij wordt ook gekeken hoeveel er in zit per 100 gram of 100 milliliter. Volgens Petra Klassen-Wigger, wetenschappelijk adviseur bij Nestlé voor gezondheid en welzijn, is het dan onontkoombaar dat sommige producten binnen bepaalde waarderingen blijven. Zo zou binnen het drank klassement alleen water een ‘groene A’ krijgen en pizza’s zouden niet hoger dan een ‘lichtgroene B’ kunnen scoren. ,,Maar hiervoor hebben we wetenschappelijk onderzoek om onze producten zoveel mogelijk te verbeteren. Daarom vinden wij Nutri-Score een goede maatstaf, omdat het producenten aanzet tot innovatie en transparantie.”