Oreo-koekjes zwart dankzij grote hoeveelheden milieuvervuilend ammoniak

Dat blijkt uit onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad, dat schrijft dat de fabriek hierdoor een van de grootste ammoniakvervuilers van Nederland is. Voor de koekjeseter zou er geen gevaar voor de gezondheid zijn, omdat er ‘geen of zeer weinig ammoniak achterblijft in het eindproduct’.

Het ingrediënt staat op de verpakking onder de naam ‘ammoniumcarbonaat’. „Het gebruik van ammoniumcarbonaat in levensmiddelen heeft geen invloed op de kwaliteit of de veiligheid van het product”, verklaart Annick Verdege van Mondelez, de producent van de koekjes. De Oreo-maker neemt cacao af bij de fabriek in Koog aan de Zaan.

Voor omwonenden is de uitstoot van het milieuvervuilende goedje wel een probleem. De cacaofabriek in Koog aan de Zaan is nooit ontworpen om grote hoeveelheden ammoniak te verwerken, vertelt een klokkenluider aan de krant. „Er is nooit voldoende geld geïnvesteerd om dat op een behoorlijke wijze te doen. Te duur, vonden ze. De ammoniak kiert dus uit alle hoeken en gaten, de stank is enorm. Het milieu? Dat interesseert de bedrijfstop niet. Wel het zwarte cacaopoeder en wat ze ermee verdienen.”

Olam Cacao-chocoladefabriek in Koog aan de Zaan.

Diepzwart

Olam verzweeg dat tijdens het proces om cacao diepzwart te maken kunstmatig grote hoeveelheden ammoniak worden toegevoegd. De fabriek creëerde omwonenden ‘een dwaalspoor’ door te zeggen dat ammoniak van nature vrijkomt bij behandeling van cacaobonen. De overheid wist er wel van, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. De Omgevingsdienst heeft de toevoeging van tienduizenden kilo’s ammoniak verborgen gehouden op verzoek van Olam, aldus de krant. Directeur Eric Nederhand van Olam erkent dat ammoniak aan het proces wordt toegevoegd, maar wil niet verhelderen hoeveel dat op jaarbasis is.

Ammoniak is een stikstofverbinding die schadelijk is voor natuur en gezondheid. Mensen die dichtbij een stikstofbron wonen, werken of naar school gaan, kunnen last krijgen van hun luchtwegen, meldt Milieucentraal. ‘Zeker mensen die al last hebben van chronische longziekten, zoals als astma en COPD. Ook kan blootstelling aan verontreinigde lucht op de lange termijn hart- en vaatziekten veroorzaken.’

