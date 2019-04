Overvloed aan aardbeien duwt de prijs omlaag

Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl vindt de daling van de prijzen van dit jaar erg opvallend. ,,De periode waarin de prijsverlaging heeft plaatsgevonden is uitzonderlijk kort. Het is normaal dat de prijzen door het jaar heen dalen, maar normaal begint die daling later. We lopen zo’n drie weken vooruit ten opzichte van vorig jaar. Bij Plus is een doosje van 400 gram al van 4,30 naar 2,80 euro gegaan, dit is iets dat je normaal pas later ziet.”



Albert Heijn vraagt voor een doosje van 400 gram nog 4,29 euro. Dat is meer dan bij Jumbo en Coop die 3,59 euro vragen. Plus en Dirk zijn dubbeltjes goedkoper met 2,80 euro en 2,49 euro.



Volgens Richard Kalter van aardbeienkwekerij Kalter komt de overvloedige oogst doordat er teveel telers tegelijk moesten oogsten. ,,Hierdoor is er een veel te groot aanbod aan aardbeien dat we niet kwijt kunnen.”



Kalter geeft als reden hiervoor het warme weer, maar ook de uitbreiding in kassen. Die uitbreiding is ook te zien in cijfers van het CBS: het aantal telers is sinds 2006 bijna gehalveerd, maar de opbrengst is sindsdien gestegen met 47 procent.