Pas op met innemen van je pillen: bij sommige kun je beter niet eten

Of je wel of niet eet bij jouw medicijnen, hangt af van de medicatie die je gebruikt. ,,Op de bijsluiter staat of je de medicatie met of zonder maaltijd moet innemen", legt voedinsgdeskundige Klaske van Norren uit. ,,Reden om het te combineren met eten is bijvoorbeeld om je maag-darmkanaal te beschermen. Sommige antibiotica moeten met de maaltijd worden ingenomen omdat dan de goede bacteriën in de darm, die niet het doelwit van de kuur zijn, beter worden beschermd. Als een stof irriterend is voor de darm, kan inname met voedsel ook helpen.”