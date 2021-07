Patrick verbouwt piepkleine groenten voor de horeca en particulieren: ‘Een sixpackje microgroenten’

Witte rijst en pasta in de ban bij Heracles: ‘Dat mag alleen op wedstrijd­da­gen’

8 juli Niet alle spelers van Heracles vonden zijn gerechten in het begin lekker. Volkoren pasta, havermout muffins? Randy de Groot (40) lacht: ‘Inmiddels zijn ze om.’ De Groot is de eerste fulltimekok van de club die deel uitmaakt van de staf en mee is op het jaarlijkse trainingskamp in Billerbeck.