Paul de Leeuw maakt kookboek met zoon Kas (20) die gelukstranen plengt: ‘Ik ben zo dankbaar’

Heel Holland Bakt Exotische smaken in nieuw seizoen HHB, signaleert Janny van der Heijden: 'Heel spannend’

De zaterdagavond is voor Janny van der Heijden nooit meer hetzelfde nu Heel Holland Bakt een dag naar voren is gehaald. Vanaf vanavond jureert ze zoals vertrouwd aan de zijde van Robèrt van Beckhoven een nieuwe lichting kandidaten in het populaire bakprogramma.

12 maart