Per ongeluk manier ontdekt om chips minder vet te maken (maar voorlopig liggen ze niet in de winkel)

Wat Eten We Vandaag: Gegrilde quesadilla met avocado

7 januari Quesadilla betekent in het Mexicaans letterlijk ‘kaasdingetje’. Kaas ontbreekt dan ook zeker niet in dit recept. Samen met de avocado en bonen is het een flink gevulde quesadilla die ook prima geschikt is als avondmaaltijd. Lekker met salsa, ga jij voor mild of pittig?