Pittige yoghurtdip met komkommer en munt

Wat heb je hiervoor nodig?

1 kilo Griekse yoghurt

1 ½ komkommer

1 sjalotje, of 2 lente-uitjes

2 of 3 tenen knoflook

1 Spaanse peper

1 flinke bos verse munt

grof gemalen zeezout

vers gemalen zwarte peper

3 eetlepels komijnzaad

Hoe maak je het?

Maak een schone theedoek nat, wring hem goed uit en leg hem in een vergiet. Zet het vergiet op een pan. Schep de Griekse yoghurt in de theedoek, vouw de theedoek over de yoghurt heen en leg er een deksel op. Laat de yoghurt zo ongeveer een uurtje uitlekken in de koelkast. Je zult zien dat er behoorlijk wat vocht uit de Griekse yoghurt druppelt. De yoghurt wordt steviger en zo krijg je hangop.

Het vocht wat uit de yoghurt lekt is wei. Wei is heel gezond en bevat onder andere veel proteïne en calcium. Wei kun je gebruiken in bijvoorbeeld smoothies, door het door pannenkoekbeslag roeren of er een groentebouillon van trekken.

Rasp de komkommer met de grove rasp. Doe de komkommer in een theedoek en wring al het vocht eruit. Hoe droger de komkommer, hoe lekkerder de yoghurtdip wordt. Hak de rode peper, met zaadjes en zaadlijsten, fijn. Snipper het sjalotje heel fijn. Als je lente-uitjes gebruikt, snijd deze dan helemaal, inclusief het groen, in smalle ringetjes.

Hak de knoflooktenen heel fijn. Was de munt, haal de blaadjes van de steeltjes en hak de munt fijn. Roer de yoghurt los in een kom. Voeg de komkommer, ui, knoflook en rode peper toe. Meng dit door elkaar en breng op smaak met grof gemalen zeezout en vers gemalen zwarte peper.

Roosteren

Rooster het komijnzaad in een droge koekenpan, totdat het lekker begint te ruiken. Let wel goed op, want het zaad verbrandt heel snel. Laat het zaad afkoelen en schep het door de yoghurt.

Maak de dip een dag voordat je hem wilt gaan gebruiken want na een nacht in de koelkast zijn de smaken echt goed doorgetrokken. Gebruik de dip met rauwe groenten, zoals in frietjes gesneden koolrabi of wortel. Of schep een lepel als bijgerecht op je bord. Als broodbeleg is de dip ook heel geschikt.