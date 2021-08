Pizza bestellen vanaf je bootje: ‘Parmezaanse kaas vliegt nog wel eens door de keuken’

Geliefden Natasja en Bas openden restaurant in de coronacri­sis: ‘Zelfs op maandag zitten we vol’

17 augustus Het evenementenbedrijf van Natasja Hörnemann (49) en Bas Lodder (61) stond door corona zo goed als stil. Ondanks die tegenslag gingen ze niet bij de pakken neerzitten. De twee grepen de rustige periode juist aan voor een heel nieuw avontuur. Ze openden onlangs restaurant Tast Toe in Numansdorp. ,,Hoe we de bedrijven in de toekomst combineren moeten we nog even verzinnen.’’