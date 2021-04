Pizza bezorgen? Sáái, deze mobiele pizzabakker scheurt naar je huis en bakt ze voor de deur

Benjamin van Teeffelen van pizzabus Divino staat met zijn foodtruck normaal gesproken alleen op bedrijfsfeestjes en evenementen. ,,De agenda zat een jaar geleden heel vol, maar toen kwam de coronacrisis en je kunt wel raden wat er toen gebeurde’’, vertelt hij.



Duimendraaien was voor Van Teeffelen en zijn vrouw Diana geen optie. ,,We hadden tenslotte een restaurant op wielen, een enorme uitkomst in deze coronatijd. Dus dachten we: oké dan gaan we bezorgen. Dat viel nog niet mee. Mensen in de Hoeksche Waard kenden ons nog helemaal niet, omdat we enkel op feestjes stonden.’’

Zoon en dochter hielpen mee met de sociale media en de pizzabus bleek, vooral tijdens de lockdown, een schot in de roos. ,,Het duurde even voordat we voet aan de grond kregen, maar je merkt nu dat er echt schwung in zit. Het is echt een corona-uitje, hoor ik van iedereen.’’

Quote Laatst had een héle straat besteld. Was ik daar de hele avond bezig met het bakken van zestig pizza’s. Geweldig Benjamin van Teeffelen

Elke dag een ander dorp

Van Teeffelen en zijn vrouw rijden elke dag naar een ander dorp. Waar ze zijn, kondigen ze vooraf aan via Instagram en Facebook. In de bus zijn twee steenovens gebouwd. ,,Echte Italiaanse steenovens, waar we acht pizza’s tegelijk in kunnen bakken. Laatst had een héle straat besteld. Was ik daar de hele avond bezig met het bakken van zestig pizza’s. Geweldig.’’

Volledig scherm Benjamin van Teeffelen bakt vanuit zijn busje pizza’s voor je deur. © Arie Kievit

Wie de pizzabus voor zijn deur wil hebben, hoeft niets extra's te betalen. Wel hanteert Van Teeffelen een minimumaantal van twee pizza’s. ,,Met bijvoorbeeld alleenstaanden maken we de afspraak dat ze hun bestelling ergens in de buurt op kunnen halen.’’

En wat als de bedrijfsfeesten en andere evenementen weer op gang komen? Is de Hoeksche Waard dan ‘zijn’ mobiele pizzabakker kwijt? ,,Ik moet je eerlijk zeggen: het gaat zo ontzettend goed, dat we eraan zitten te denken een tweede bus te kopen. Dan kunnen we dit én de feesten doen.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier meer video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.