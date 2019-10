Pizza van Manon (31) is wereldwijd te koop: ‘Ik heb maanden geploeterd’

Manon van Essen (haar functie is ‘Head of Pizza’) begon op haar twintigste haar eerste onderneming. Ze ontwikkelde de handwriting-app die handgeschreven letters omzet in digitale versies. Na vier jaar besloot ze dat een teruggetrokken en nerdy bestaan als app-ontwikkelaar niets voor haar was.



Haar tweede onderneming, een sushi-stand in de Amsterdamse Foodhallen, bracht niet het gehoopte succes: ze zag de rijen slinken, terwijl die voor de pizzastand groeiden. Ze rook een nieuwe kans.



Nu bestaat haar leven vooral uit onderhandelen met afnemers en leveranciers, overleggen over stands voor een beurs en fabrieksbezoeken. Haar agenda zit bomvol. Haar standplaats is Amsterdam en ze vliegt regelmatig de wereld over.