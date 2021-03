Populair ontbijt is hit op TikTok én in 2 minuten klaar: hoe gezond is het?

Koken & etenWie een origineel en gemakkelijk recept zoekt, moet op TikTok zijn. Een ultrasimpel pastarecept met feta was vorige maand de rage en vorige week wilde iedereen zien hoe je ‘baked oats’ maakt. Deze week lijken veel gebruikers geobsedeerd door ‘nature’s cereal’ . ,,Ik heb dankzij dit gerecht veel meer energie, ik heb het gevoel dat ik een marathon kan lopen”, laat de bedenker weten. Is dat terecht?

Het populaire recept werd oorspronkelijk gepost door het TikTok-account @natures_food, maar de hashtag #naturescereal heeft ondertussen al 250 miljoen views verzameld op het sociale mediaplatform. De bedenker, Sherwayne Mears, biedt een gezond en fruitig alternatief voor de traditionele ontbijtgranen. Veel ingrediënten of tijd heb je er niet voor nodig: granaatappelpitjes, kokoswater en een handvol bramen, bosbessen en aardbeien. Doe het fruit in een kom, voeg wat ijsblokjes toen, giet er kokoswater over en klaar is Kees.

In de populaire video (1,2 miljoen keer bekeken) vertelt Mears dat het ontbijt hem een echte energieboost geeft. ,,Deze ontbijtgranen zijn supergoed voor de spijsvertering. En wat me echt opvalt, is dat mijn energieniveau door het dak gaat. Ik had letterlijk het gevoel dat ik een marathon kon lopen.”

Viraal dankzij Lizzo

Het ontbijt werd nog populairder dankzij niemand minder dan Lizzo. De Good As Hell-zangeres volgt een veganistische levensstijl en besloot daarom zelf de nature’s cereal te maken en te delen met haar 13,2 miljoen volgers.



Terwijl ze haar eerste hap filmt, zegt de zangeres ,,Oh! Het is zo goed.” Ondertussen heeft ze nog meer filmpjes gedeeld waarop ze aan het smullen is van de alternatieve ontbijtgranen. ,,Ik ben er verslaafd aan. Ik weet niet wat het is met het kokoswater, maar het smaakt zo romig. En de granaatappels geven je die crunch... Je moet het gewoon proberen.”

Echt gezond?

Het is niet de eerste keer dat er een ‘gezond ontbijt’ viraal gaat op sociale media. Mag nature’s cereal zich terecht dat stempel geven? Of hebben we hier te maken met een broodje-aapverhaal? ,,Eigenlijk is er helemaal niets speciaals aan dit ontbijt, het is gewoon fruit met kokoswater. That’s it”, vertelt de Vlaamse diëtiste Alessia Couvreur. ,,Er is geen reden waarom je dankzij dit recept extra energie zou krijgen. Voeding bevat calorieën en calorieën zijn energie. Maar je zult je door één bepaald gerecht niet plots energieker voelen, daarvoor moet je kijken naar je voedingspatroon in zijn geheel. Wel kunnen we rekening houden met het placebo-effect; als je gelooft dat het je energie geeft, kan het ook zijn dat je dit zo gaat voelen. The power of the mind.”

Een evenwichtig eetpatroon is belangrijk, onderstreept Couvreur. Dit ontbijt bestaat voornamelijk uit fruit, waardoor we enkele vraagtekens kunnen zetten bij het recept. ,,Dit is heel eenzijdig, waardoor je er waarschijnlijk snel honger van zal krijgen. Met een ontbijt bestaande uit yoghurt, fruit en havermout zul je meer verschillende voedingsstoffen binnen krijgen en langer verzadigd zijn.”

Bemoei je met je eigen bord

Volgens Sherwayne Mears is het gerecht goed voor de spijsvertering, maar diëtiste Couvreur zegt dat er geen reden is waarom nature’s cereal beter zou zijn dan een ander gezond alternatief. ,,Voldoende vezelinname is belangrijk voor een goede spijsvertering. Fruit bevat inderdaad veel vezels, maar je kunt die ook vinden in groenten, peulvruchten, noten, zaden en pitten. Voedingsvezels beschermen tegen bepaalde darmaandoeningen, verlagen de cholesterol, verbeteren de spijsvertering en verlagen de bloedsuikerspiegel. De voorwaarde is wel dat je voldoende drinkt.”

Gezond is dit gerechtje dus wel, maar het is geen wondermiddel. ,,Er is geen reden waarom je voor dit ontbijt zou moeten kiezen, tenzij je het lekker vindt. Dat is het belangrijkste; dat je kiest voor een ontbijt waar jij je goed bij voelt en waar je van geniet. En respecteer ook anderen die zich goed voelen bij een ander ontbijt. Kortom, bemoei je met je eigen bord.”

Nature's cereal Ingrediënten

Bosbessen

Bramen

Frambozen

Aardbeien

Granaatappelpitten

Kokoswater

IJsblokjes Werkwijze

1. Snijd aardbeien in hapklare stukjes en doe ze in je ontbijtkom

2. Voeg het andere fruit toe

3. Werk af met kokoswater en ijsblokjes



Zin in lekkere zelfgemaakte granola? Zo maak je het:

