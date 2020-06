Populaire producent van vegaburgers opent fabriek in Nederland

Beyond Meat breidt zijn productieactiviteiten verder uit in Nederland met de aankoop van een eigen fabriek in Enschede. Hier worden eiwitten op een speciale manier bewerkt. Het is de eerste eigen fabriek van Beyond Meat buiten de Amerikaanse staat Missouri waar dit proces wordt toegepast. De fabriek in Zoeterwoude en die in Enschede gaan produceren voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hoeveel extra arbeidsplaatsen hiermee zijn gemoeid, maakt het bedrijf vanochtend nog niet bekend. In de Enschedese fabriek worden eiwitten op een speciale manier bewerkt. Het is de eerste eigen fabriek van Beyond Meat buiten de Amerikaanse staat Missouri waar dit proces wordt toegepast.

75 Landen

Beyond Meat werd in 2009 opgericht en is uitgegroeid tot bekend merk voor alternatieven voor vlees. Inmiddels worden de vegetarische burgers en worstjes, bekend onder de namen Beyond Burger en Beyond Sausage, in 75 landen verkocht. Door ook in Nederland te produceren, hoopt topman Ethan Brown van Beyond Meat te kunnen profiteren van de distributiemogelijkheden in Europa. Dat zorgt volgens hem voor goedkopere en duurzamere logistiek. Producten van Beyond Meat zijn onder andere te koop bij Albert Heijn en Jumbo.

,,Deze nieuwe investering in productiecapaciteit onderstreept dat we ons voortdurend inspannen om wereldwijde markten te bedienen”, laat Ethan Brown, oprichter en ceo van Beyond Meat, weten. Hij denk dat de nieuwe productie in Enschede de ‘burger’ dichter bij de consument brengt en heeft het voordeel dat de fabrikage en distributieketen al bestaat. ,,Hierdoor zijn we in staat onze kostenstructuur en de duurzaamheid van onze activiteiten te verbeteren. We zijn zeer blij met deze volgende stap.”

Dit is het moment, zo blijkt uit de verklaring van Adriaan Figee, chief commercial officer van Zandbergen World’s Finest Meat. ,,Nu de vraag naar plantaardige eiwitten, en met name Beyond Meat-producten, in Europa en het Midden-Oosten toeneemt komt de officiële opening van deze co-productiefaciliteit in Zoeterwoude op het juiste moment.” De nieuwe co-productiefaciliteit van Zandbergen zal naar verwachting een minder zware impact hebben op het milieu en beschikt over de nieuwste technologie op het gebied van bouw en productie, zo is de verwachting van het bedrijf.