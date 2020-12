Privékok Bart (33) door naar finale van Britse MasterChef: ‘Hij is fantastisch’

De okra die hij had gebruikt was slijmerig en de saus was niet goed. Chef-kok en jurylid Monica Galetti kon nog wel goede punten vinden in het gerecht van zeeduivel, maar die eerste ronde gisteravond was reden voor Van der Lee om bezorgd te zijn over zijn positie in de kookshow. Concurrent Philli ging als eerste door naar de finale. Van der Lee moest nog een keer laten zien wat hij kon, samen met de andere deelnemers Luke en Alex.