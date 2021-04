Pubs in Engeland mogen eindelijk weer open: ‘We hebben 300 ton aan biervaten klaarstaan’

The Bay Horse Tavern, al jaren in de top-50 van beste pubs in Engeland, trekt klanten vanuit de hele regio. ,,Op een enkel bericht op Instagram na, heb ik de laatste twaalf maanden van niemand iets gehoord”, zegt Cooper. ,,Vreemd? Ik maak me geen zorgen. Zodra we opengaan, zullen ze vanzelf wel komen.” Levy beaamt dit. ,,De lockdown heeft iedereen afgestompt. De kroeg trekt de mensen vanzelf uit hun schulp.”



Op straat deelt Adam Webster (33) deze observatie, terwijl hij zijn dreinende dochtertje een stuk pizza probeert te voeren. Zichtbaar opgetogen maakt hij met zijn vrouw een tocht langs de kroegen waar de werknemer van een liefdadigheidswinkel voor de pandemie neerstreek. ,,Het mag als een cliché klinken, maar pubs zijn de huiskamers van de Engelse samenleving. Aan de toog onderhoud je je sociale contacten.”



Webster wijst verlekkerd in de richting van The Bay Horse Tavern. ,,Donderdag lunchen met collega’s. Vrijdagmiddag borrelen.” Als zijn vrouw hem argwanend aankijkt, lacht hij. ,,Oké, misschien begin ik rustig.” Bij Flok aan Stevenson Square kunnen dorstige stamgasten alvast voorproeven. Landlord Martin Henning serveert koffie en verkoopt blikken bier die buiten opgedronken moeten worden.



,,Heb je het druk?” vraagt een klant die een beleefd praatje probeert aan te knopen. ,,Wel, voor jij binnenkwam, was het heerlijk rustig”, antwoordt Hennin sarcastisch. ,,Bedankt, hè.” Een chique geklede Italiaan krijgt bij binnenkomst te horen: ,,Ben je daar nu alweer? Word je niet doodmoe van al die espresso?” Een lachsalvo maakt duidelijk dat het tweetal elkaar goed kent.