Quiz: 9 vragen over eten (en de laatste weet je vast niet)

Omdat zaterdag 16 oktober in het teken staat van voedsel, organiseert Food Cabinet in samenwerking met Oxfam Novib en De Schuur in Haarlem het allereerste World Food Day Film Festival. De vier food-films die te zien zijn hebben volgens de organisatie ‘een stevige bite’ en ‘een belangrijke boodschap’. De films zijn te zien in twee zalen: in De Waalse Kerk en in Theater de Liefde.