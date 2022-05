Ramadan is voorbij dus is het tijd voor véél lekkers: waarom op elke tafel andere hapjes staan

Ramadan, de vastenmaand die 1 april begon, is op 1 mei afgelopen. Morgen (2 mei) vieren moslims overal in de wereld Eid al-Fitr, dat in de volksmond Suikerfeest is gaan heten. Niet zo gek: er gaat heel wat zoetigheid doorheen bij het feest. ,,Ik weet niet waarom het die naam heeft gekregen", zegt Jasmina Borgeld uit Honselersdijk, bekend als Sparkles Inside. ,,Misschien vinden Nederlanders het een lastig woord.”