Ramona (37) en Marije (32) deden brood in de ban: ‘Ik was voorheen echt verslaafd’

De afgelopen tien jaar zat brood een beetje in het verdomhoekje: het zou een dikmaker zijn vanwege de koolhydraten en de calorieën. Er zou bovendien veel zout in zitten, om over de e-nummers nog maar te zwijgen. Toch stijgt de populariteit van brood weer, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Nederlands Bakkerij Centrum. Het lijkt erop dat er weer méér brood is verkocht vorig jaar.

De enige groep, die minder zin heeft in een boterham, zijn de vrouwen onder de 39 jaar. Zo’n 72 procent van de vrouwen tussen 30 en 39 kiest liever voor een alternatief.

Vrouwen kiezen vaker alternatief

Hoewel bijna 84 procent van de Nederlanders vindt dat brood prima past bij een gezond voedingspatroon, zijn het vaker vrouwen die iets anders kiezen, staat in het onderzoek van het Nederlands Bakkerij Centrum dat jaarlijks het imago van brood bestudeert. Hoewel meer Nederlanders volkorenbrood zijn gaan eten (zo’n 47 procent in 2020 ten opzichte van 43 procent in 2019), blijft de groep jonge vrouwen kiezen voor iets anders dan brood.

Brood zit weer in de lift na een paar jaar in populariteit te zijn gedaald.

Food-trendwatcher Esther Haanschoten noemt het een trend, die al langer speelt. ,,Veel vrouwen in deze leeftijdscategorie willen gezond en fit voor de dag komen. Ze worden beïnvloed door sociale media en beïnvloeden daarnaast ook elkaar.” Hier speelt de markt vervolgens op in door met producten te komen als omelet- en sla-wraps. ,,Als jonge vrouw die gezond wil zijn, krijg je dan al gauw het idee dat een groentewrap gezonder is. Of het werkelijk zo is is niet bewezen, maar het geeft in ieder geval de perceptie dat het gezonder is”, zegt de trendwatcher.

Tegenbeweging

Toch ziet Haanschoten naast de broodvermijders ook een tegenbeweging ontstaan onder de groep jonge vrouwen. Ze noemt het opvallend. ,,Aan de ene kant wil deze groep juist gaan voor gezond, maar aan de andere kant zie je ook dat het ambachtelijke brood hun aandacht trekt.”

Zo zijn de Amsterdamse bakkerijen Levin et le vin en Broodbakkerij Ex erg populair en verkochten veel horecazaken tijdens de eerste lockdown in maart hun ambachtelijke brood aan particulieren. Daar kwamen volgens Haanschoten veel jonge vrouwen op af. ,,Wij zijn nu eenmaal een broodland. De gemiddelde Nederlander neemt vaak brood mee naar het werk en het zit zo in onze cultuur verweven dat ik het ook niet gek vind dat er een tegenbeweging is ontstaan.”

