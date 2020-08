Rapper Donnie in eigen kookshow: ‘Iedereen kan koken, behalve Fransie Bauer misschien’

koken & etenRapper Donnie, ook wel bekend als De Fenomeen of gewoon Donnie, begint een veganistische online kookshow. In Donnie aan de Kook maakt hij plantaardige versies van de lievelingsgerechten van BN’ers.

In de eerste aflevering - die vandaag online komt op het YouTubekanaal van NPO 3 - kookt Donnie een veganistische foeyonghai, het lievelingsgerecht van Frans Bauer. Ook presentator Daan Boom, rapper ICE en Youtubers Sophie Milzink en Sisi Bolatini moeten eraan geloven. Donnie gaat voor hen onder andere veganistische versies maken van gerookte zalm, lemon meringue taart en tajine met gehaktballetjes.

Wiens keuken ga je hiervoor vies maken?

,,We zijn in de privékeukens geweest van de favoriete restaurants. Zo zijn we met Frans naar de Chinees geweest om daar te werken, dit hebben we van tevoren gevraagd. We hebben voor iedereen locaties uitgezocht en we zijn door heel Nederland gereden, naar Rotterdam en Utrecht, het was echt uniek. Bij één restaurant zeiden ze zelfs dat we maar één uurtje de tijd hadden om ons ding te doen.”

Je hebt voor je rapcarrière een opleiding tot kok gevolgd, wil je dit nu proberen te combineren?

,,Ik zou later echt mijn eigen snackbar willen openen. Daarnaast ook meer presenteren van dit soort programma's. Ik bedoel: ik heb hiervoor geleerd, ik ben professioneel, ik ben altijd in de keuken bezig, het is leuk, dus ik zou het later graag willen gebruiken. Een snackbar kent ook iedereen, met friet en snacks en kroketten. Je moet dat ook leuk kunnen presenteren.”



Donnie is een echte snackconnaisseur. Hij schreef vorig jaar Donnie's kookboek: Snacks en snelle happen door De Fenomeen en staat erom bekend liefhebber te zijn van de Febo. Hij deed ook mee aan de bamischijf-smaaktest van Topnotch.

Welke televisiekok zou je jezelf het liefst mee vergelijken?

,,Herman den Blijker, met een Amsterdams accent.”

Heb je de Disney-film Ratatouille wel eens gezien en kun je je vinden in het motto ‘Iedereen kan koken’?

,,Ja man, zeker iedereen kan koken. Ik heb die film wel gezien. Je moet wel geduld hebben, maar iedereen kan er wat van maken, toch? Gewoon iets snijden en bakken of in de oven doen. Zelfs als je een eitje bakt en je bent even weg en het verbrandt, zelfs dan heb je gekookt. Echt iedereen kan koken, alleen wat ik ervan gezien heb in mijn show kan wellicht Fransie het als enige niet.”

Zitten die BN’ers allemaal wel te wachten op veganversies van hun favoriete gerechten?

,,Nou, dat was juist heel grappig. We hebben tegen de gasten gezegd: ‘Donnie gaat jullie favoriete gerecht maken’. Maar ze wisten niet dat het veganistisch zou worden.”

Wat voor interessante gesprekken ga je dan allemaal voeren?

,,Ik ging niet met een presenteerblaadje met allemaal belangrijke punten erbij staan. We hebben hiervoor een andere insteek. Mensen zijn dan ook wat meer op hun gemak met mij, ik doe gewoon mijn ding en zij doen hun ding.”

Kun je de lezers alvast een sneakpeek geven van wat voor leuks hen te wachten staat in de eerste aflevering?

,,We gaan Frans Bauer voor het eerst zien koken op beeld. Het is ook echt leuk dus ik hoop dat iedereen gaat kijken.”

Donnie aan de Kook zal vandaag om 15.00 uur verschijnen op het YouTube-kanaal van NPO 3.