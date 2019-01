Recept van de dag: Pompoencake met Chai botercrème en melkchocolade

Zo voorkom je een di­eet-burn-out

26 januari Stop met diëten, begin met puzzelen: in zijn boek De afvalpuzzel fileert psycholoog Martijn Bond veertig valkuilen over afvallen en leert hij je hoe je - met geduld en compassie voor jezelf - in evenzoveel stappen groeit naar een gezonder leven. En hoera: fouten maken mag.