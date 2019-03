Restaurant Bizar-Bazar: Oost ontmoet west in een Arnhemse kerk

Als in een smal straatje in Marrakech, zo begint de zoektocht naar Bizar-Bazar. Het steegje, nu nog vol steigers, buigt af naar een gigantische open ruimte. De voormalige kerk dus.



Oost ontmoet west, denk ik meteen. De sfeer is een oosterse, maar we zijn in de voormalige lutherse kerk. De zwevende hotelkamers en de oosterse beschilderingen van het dak lijken op voorhand te botsen met de typische kenmerken van de sobere kerk, maar het is vooral een ruimte met allure en stijl. One of a kind, heet dat. Alvast een hoog rapportcijfer voor de ambiance dus.



Het restaurant is wel leeg. De barman maakt een praatje vanachter zijn ovale bar, dat als een baken van licht in de kerk staat. Hij zegt eigenlijk niet goed te weten voor welke type Arnhemmer Bizar-Bazar nu eigenlijk is.