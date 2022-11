Restje kip, tortilla's, honing of uien over? Zo maak je van een kliekje een heerlijk maal

Iets over van je avondmaal? Zonde om weg te gooien. Er belandt al genoeg in de prullenbak. En voeding is al duur genoeg. Het Voedingscentrum heeft veel tips om te zorgen dat je minder overhoudt.



Een voor de hand liggende tip is gewoon niet te veel inslaan en maken. Maar het is ook handig om meteen te bedenken hoe je die andere helft van de bloemkool die je voor je diner gebruikte de volgende kunt omtoveren tot iets heel anders (een soep bijvoorbeeld). Verrassende tips vind je in de video's hieronder.