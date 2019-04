Rob, de beste barista van de wereld, vertelt hier hoe je ook thuis topkoffie kan maken

Dat werd Clarijs, vorige week tijdens Coffee Masters 2019 (‘zeg maar de Olympische Spelen onder de koffiewedstrijden’) in Londen. Waar hij vorig jaar, toen hij tweede werd, nog punten liet liggen op het onderdeel bestelling op snelheid, was de Zierikzeeënaar nu de eerste die alle drankjes perfect maakte. ,,De juryleden zeiden dat ze nog nooit zulke perfecte kopjes hadden gezien.”



Clarijs heeft inmiddels zijn eigen koffiebonen op de markt gebracht, De Zeeuwse Branding. Zeeuws in de zin van robuust, krachtig, een tikje fris. ,,Niet dat er Oosterscheldewater aan toegevoegd is of zo”, lacht Clarijs. ,,En ze worden ook nog steeds gebrand in Rotterdam, omdat dat daar nu eenmaal eenvoudig kan. Maar ja, Appelaere (de biologische sappen uit het Zeeuwse dorp Waterlandkerkje, red.) komt ook niet uit Zeeland.”



De bonen vinden gretig aftrek: een jaar geleden werden ze in tien Zeeuwse horecazaken gebruikt, inmiddels zijn dat er 25. Van café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee tot een superdeluxe B&B in west Zeeuws-Vlaanderen. En zelfs in één restaurant buiten Zeeland, The Knott in Den Haag. Maar alleen omdat ze daar Zeeuwse zaligheden serveren.



En nu? Een eigen koffiebar? ,,Wellicht, ooit. Nu heb ik daar simpelweg geen tijd voor. Ik verkoop en installeer ook koffiemachines, geef workshops aan ondernemers, ik zet een speciale bonenlijn uit met een Zeeuwse sterrenchef. En er zijn nog wel meer baristawedstrijden die ik wil winnen.”