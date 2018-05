Rosé-crisis dreigt door tegenvallende oogsten

Frankrijk, verreweg de grootste producent, exporteur en consument van rosé, zag de opbrengst van het jaar 2017 met ruim 10 procent dalen. Dat, terwijl in de afgelopen vijftien jaar de vraag naar Franse rosé met meer dan 30 procent is toegenomen. De slechte oogst betekent dat er deze zomer veel minder flessen van deze drank kunnen worden aangeboden. De Provence bijvoorbeeld, waar één op de vijf geëxporteerde Franse rosés vandaan komen, levert dit jaar slechts 155 miljoen flessen, 20 miljoen minder dan in het vorige seizoen.

Veertig keer

Buiten Frankrijk is rosé vooral populair in de Verenigde Staten. In de afgelopen tien jaar is de vraag daar veertig keer zo groot geworden. Ook Engeland en Duitsland zijn grote afnemers van de wijn: daar was de vraag respectievelijk 6,5 en 11,5 keer zo groot als een decennium eerder.



Hoewel rosé oorspronkelijk vooral 's zomers werd gedronken, is de wijn nu het hele jaar door in de schappen te vinden. Ook wordt hij niet meer beschouwd als een wijn die direct gedronken moet worden, waardoor ook de grotere wijnhuizen interesse hebben gekregen in het produceren van rosé. Dit zorgt eveneens voor prijsstijgingen.