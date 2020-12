Rugzaktoeriste uit restaurant gezet vanwege outfit: ‘Wat is hier mis mee?’

Het fitnessmodel vertelde in een besloten Facebookgroep wat haar in een visrestaurant in Bondi Beach overkomen was. ,,Mijn vriend en ik gingen op het terras aan het strand zitten”, klonk het. ,,De serveerster kwam meteen langs om te zeggen dat ik geen gepaste kledij droeg. We keken haar aan en wisten niet meer wat we moesten zeggen. Ze belde zelfs nog de grote baas om haar punt duidelijk te maken, iedereen zat op dat moment naar ons te kijken. Ik voelde me beschaamd en gekwetst, maar ik wil nu ook weten hoe de buitenwereld hier over denkt. Nogmaals: ik zat aan het strand, met een lange broek en een bralette. Wat is daar mis mee?”