Rusland overweegt boycot Nederlandse frietjes

De maatregel die in de maak zou zijn, is een reactie op de sancties van de Verenigde Staten en bondgenoten. Rusland is in grote mate afhankelijk van import voor zijn patat. Vorig jaar was 90 procent van alle friet die de Russen aten afkomstig uit het buitenland. Van de 120.000 ton zou 50.000 ton uit Nederland komen. Polen staat op nummer twee en Frankrijk en België op drie en vier. Rusland is zelf wel begonnen met het produceren van friet. Grote fastfoodketens krijgen ruimte om eigen fabrieken te bouwen in het land.

Lage koers

Volgens het bericht op de website van het ministerie is de Russische boerenorganisatie National Horticultural Union blij met de voorgenomen maatregel van de regering. In Russische media legt de brancheorganisatie de nadruk op de werkgelegenheid die dat biedt voor de interne economie. Ook de aardappelproductie zal hiervan profiteren, is de verwachting. McDonald’s heeft al eerder aangegeven vooral friet te willen gebruiken uit Rusland zelf in verband met de lage koers van de roebel.

Quote Al jaren probeert Rusland zijn aardappel­teelt op de rails te krijgen Romain Cools

Het is puur protectionisme, zegt Romain Cools van het Belgische aardappelbedrijf Belgapom op de site Agrifutures. ,,Al jaren probeert Rusland zijn aardappelteelt op de rails te krijgen, toch blijft de gemiddelde opbrengst bijzonder laag. Voor een competitieve frietproductie is het noodzakelijk om een constante en rendabele aardappelproductie en bewaring te hebben. Ondanks dat Rusland hier al jaren in investeert, zorgt het continentale klimaat en de specificiteit van de landbouwsector voor problemen.''

Profiteren