Searoop: Limonadesiroop gemaakt van biologisch appelsap en duinkruiden

Veel horeca in acute geldproble­men: ‘Situatie is soms schrijnend’

10:25 Hulp is écht nodig. Er zijn bedrijven die op omvallen staan, meldt Koninklijke Horeca Nederland in een dringende oproep. Verminder de lasten voor cafés en restaurants, is de boodschap aan de overheid, want de nood is hoog.